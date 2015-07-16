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    Медицинским учреждениям и персоналу Вооруженных сил дано задание о боевой готовности

    Состоялось заседание, посвященное итогам зимнего учебного периода в Главном военно-медицинском управлении минобороны

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Главном военно-медицинском управлении министерства обороны состоялось заседание, посвященное итогам зимнего учебного периода.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, на начавшемся с государственного гимна мероприятии выступил начальник Главного военно-медицинского управления генерал-майор Натиг Алиев, который проанализировал уровень медицинского обслуживания в первом полугодии этого года, коснулся исполнения задач и сокращения случаев заболевания военнослужащих в результате проведенных профилактических мероприятий.

    Он заявил, что в результате внимания и заботы, оказываемого военнослужащим президентом страны, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, сегодня военнослужащие проходят обследование и лечение в оснащенных новейшим оборудованием и отвечающих современным требованиям военных медицинских учреждениях.

    На заседании руководству стационарных и полевых госпиталей, персоналу и всем медицинским учреждениям Вооруженных сил были даны конкретные поручения, связанные с готовностью в любой момент приступить к предполагаемой боевой деятельности и осуществить соответствующие меры в этом направлении.

    Руководители медицинских воинских частей и учреждений выступили с докладами о работе, проделанной в зимний учебный период, и заявили о готовности в любой момент исполнить данное задание.

    В заключение были уточнены задания на второе полугодие 2015 года. Состоялась также церемония награждения отличившихся на службе военнослужащих . Им также вручили ценные подарки.

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