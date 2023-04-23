ВС Турции переданы первые национальные танки Altay

Первые национальные танки Altay были переданы Вооруженным силам Турции для проведения испытаний.
Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы передаем нашей героической армии танк нового поколения Altay, который станет современным основным боевым танком Турции", - написал он.
Ожидается, что испытания новейшего турецкого танка займут около двух лет.
Боевая машина названа Altay в память о генерале Фахреттине Алтае, сражавшемся в войне за независимость Турции в 1919-1923 годах. Танк практически полностью спроектирован силами турецких оборонных предприятий. Отдельные элементы вооружения, включая пушку калибра 120 мм, решено выпускать на базе переданных стране лицензий южнокорейской компании Hyundai.
65-тонная машина оснащена системой активной защиты, делающей ее неуязвимой для противотанковых ракетных комплексов и броней нового поколения. Управление огнем танка осуществляется с помощью компьютерной системы.