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ВС Турции переданы первые национальные танки Altay

ВС Турции переданы первые национальные танки Altay Первые национальные танки Altay были переданы Вооруженным силам Турции для проведения испытаний.
Армия
23 апреля 2023 г. 22:46
ВС Турции переданы первые национальные танки Altay

Первые национальные танки Altay были переданы Вооруженным силам Турции для проведения испытаний.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы передаем нашей героической армии танк нового поколения Altay, который станет современным основным боевым танком Турции", - написал он.

Ожидается, что испытания новейшего турецкого танка займут около двух лет.

Боевая машина названа Altay в память о генерале Фахреттине Алтае, сражавшемся в войне за независимость Турции в 1919-1923 годах. Танк практически полностью спроектирован силами турецких оборонных предприятий. Отдельные элементы вооружения, включая пушку калибра 120 мм, решено выпускать на базе переданных стране лицензий южнокорейской компании Hyundai.

65-тонная машина оснащена системой активной защиты, делающей ее неуязвимой для противотанковых ракетных комплексов и броней нового поколения. Управление огнем танка осуществляется с помощью компьютерной системы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ilk milli “Yeni Altay” tankları Silahlı Qüvvələrə təhvil verilib

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