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ВС Азербайджана проводят состязание на звание "Лучшая танковая рота"

ВС Азербайджана проводят состязание на звание "Лучшая танковая рота" В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках проводятся состязания на звание "Лучшая танковая рота".
Армия
17 ноября 2022 г. 10:17
ВС Азербайджана проводят состязание на звание Лучшая танковая рота

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках проводятся состязания на звание "Лучшая танковая рота".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В состязаниях, проводимых в целях повышения знаний и умений военнослужащих, совершенствования их боевых навыков, проверяется боеготовность танковых подразделений.

Команды сдают зачеты по вождению, стрельбам в дневное и ночное время, физической подготовке и другим упражнениям.

По итогам состязаний, которые продлятся до 24 ноября, будет определен экипаж, удостоенный звания "Лучшая танковая рота".

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Версия на английском языке Competition for title of Best Tank Company underway in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda “Ən yaxşı tank bölüyü” adı uğrunda yarış keçirilir

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