ВС Азербайджана на агдамском направлении: Артиллерийские обстрелы производились непрерывно

"Во время Отечественной войны наша задача заключалась в том, чтобы сосредоточить на себе внимание основных сил противника на Агдамском направлении, тем самым создать условия для успешных операций нашей армии на других направлениях".

"Во время Отечественной войны наша задача заключалась в том, чтобы сосредоточить на себе внимание основных сил противника на Агдамском направлении, тем самым создать условия для успешных операций нашей армии на других направлениях".

Об этом в интервью командированному в Агдамский район сотруднику Report сказал старший сержант ВС Азербайджана Ясин Алыев.

Он сказал, что во время Второй Карабахской войны принимал участие в боевых действиях на трех направлениях фронта:

"Для меня, как командира артиллерийского орудия, самые успешные и запомнившиеся бои были на Агдамском направлении. Особо отмечу, что оборонительные бои - самый сложный вид боя для артиллерии. Важная и конкретная задача, поставленная перед нами, заключалась в том, чтобы разрушить первую линию обороны противника и стянуть сюда их силы, расположенные на дополнительных позициях. Это связано с тем, что противоположная сторона полагала, что Вооруженные силы Азербайджана начнут наступление с Агдамского направления. В связи с этим именно на Агдамском направлении армяне сосредоточили самые мощные укрепления, артиллерию. Они создали миф о "Линии Оганяна".

Старший сержант так вспоминает начало боевых действий: "Мы почти непрерывно производили артиллерийские обстрелы. Наибольшее сопротивление противник оказал 5-6 октября. Мы понесли потери. Наши военнослужащие - капитан Асад Гасанов, сержант Орхан Мохсумзаде, солдат Нурлан Агакишиев стали шехидами. Потеря сослуживцев сильно потрясла меня. Благодаря доблести и героизму нашей армии враг не смог противостоять нам. Мы создали крепкую оборону на этом направлении и трижды остановили наступление армян. В это время ВС Азербайджана, перейдя в наступление с других направлений фронта, сумели освободить наши земли от оккупации".

Ясин Алыев отметил, что гордится своим участием в 44-дневной Отечественной войне.

Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Я.Алиев награжден медалями "За освобождение Агдама", "За отличие в боях" и "За отвагу".

Прапорщик Азербайджанской армии Ализамин Гасанов также участвовал в боях за освобождение Агдама. По его словам, на данный момент по всем направлениям, включая освобожденные территории, боевое дежурство организовано на высоком уровне:

"Как агдамец, я счастлив служить на земле своих предков. Каждый наш военнослужащий обеспечен в материальном, моральном, медицинском плане, для нас созданы необходимые бытовые условия. Планомерно продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий".

"Хочу еще раз заверить наш народ, наше государство, что отныне на наши земли никогда не ступит нога врага. Мы не позволим этого. Мы знали, что одолеем врага, разобьем его и отбросим с наших земель. Азербайджанская армия всегда готова и способна защитить страну от любых внешних угроз", - подчеркнул он.

Другой военнослужащий Азербайджанской армии, капитан Аллахшукюр Шахбазов в настоящее время служит в N-ой воинской части Агдамского района. Он подчеркнул, что в Агдаме для личного состава созданы все необходимые условия:

"В результате успешной политики и полководческих навыков Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева два года назад в этот день Азербайджанская армия вошла в город Агдам. Я служу на боевом посту более 10 лет и могу сказать, что для командира не может быть большей радости, чем стоять лицом к лицу с врагом и защищать свои земли от него".

За проявленные заслуги А.Шахбазов награжден медалями "За освобождение Агдама", "За отличие в боях", "За Родину" и "Отважный боец".

Отметим, что сегодня исполняется два года со дня освобождения Агдамского района от армянской оккупации. В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, 20 ноября Агдамский район был возвращен Азербайджану. В этот день подразделения ВС Азербайджана вошли в Агдам.