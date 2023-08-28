ВС Азербайджана и Турции проведут совместные военные учения

В 2024 году ВС Азербайджана и Турции проведут совместные военные учения.

В 2024 году ВС Азербайджана и Турции проведут совместные военные учения.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече начальника Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за теплый прием, генерал армии Метин Гюрак выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Генерал армии М.Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024-ом году с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.