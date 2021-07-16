ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии в Нахчыване

16 июля с 10:00 подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Садарак-Араздейен Нахчыванской Автономной Республики, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу личны

16 июля с 10:00 подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Садарак-Араздейен Нахчыванской Автономной Республики, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу личный состав и технику наших инженерных подразделений, проводивших работы по улучшению позиций.

Об этом Report сообщили в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Жертв среди личного состава и потерь техники у наших подразделений нет.

Ответным огнем противник был подавлен.