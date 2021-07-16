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ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии в Нахчыване

ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии в Нахчыване 16 июля с 10:00 подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Садарак-Араздейен Нахчыванской Автономной Республики, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу личны
Армия
16 июля 2021 г. 14:10
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии в Нахчыване

16 июля с 10:00 подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Садарак-Араздейен Нахчыванской Автономной Республики, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу личный состав и технику наших инженерных подразделений, проводивших работы по улучшению позиций.

Об этом Report сообщили в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Жертв среди личного состава и потерь техники у наших подразделений нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

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Версия на английском языке Armenia again shells Azerbaijani positions in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan növbəti dəfə Naxçıvandakı mövqelərimizi atəşə tutub, düşmən susdurulub

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