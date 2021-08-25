ВС Армении пытались устроить поджог в направлении Садаракского района

Вооруженные подразделения Армении попытались устроить поджог в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики

Вооруженные подразделения Армении попытались устроить поджог в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Отдельной общевойсковой армии, в последнее время армянские медиа и зарубежные СМИ, которым покровительствуют армяне, распространяли дезинформацию о том, что азербайджанские военные якобы обстреливали приграничные с НАР территории.

Как отмечается, армянская армия, в которой сейчас царит хаос, пытается скрыть небоевые потери, в особенности случаи суицидов и для этого распространяет негативную информацию о ВС Азербайджана, а также создает напряженную обстановку обстрелами наших позиций.

В Отдельной общевойсковой армии подчеркнули, что противник осуществляет провокации на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Араздейен-Садарак, а также постоянно наносит экологический вред нашим землям. Азербайджанские подразделения решительно пресекают все провокации противника.

"Во время проведения съемок на этом же направлении мы стали свидетелями обстрела армянскими военнослужащими наших позиций и совершаемого ими экологического террора. Когда у живущего реваншистскими грезами противника ничего не получается, он пытается поджечь посевные участки и нейтральные территории между позициями. Пожары, совершаемые армянскими вандалами, разгорелись на их же позициях. Как видно из фотографий, наши солдаты потушили пожары на собственных территориях и создали условия, чтобы противник смог потушить огонь на своей стороне. Однако несколько дней назад армяне подвергли обстрелу сотрудников МЧС Нахчыванской Автономной Республики, которые занимались тушением пожара, и ранили одного из ветеранов министерства", - сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии

Противник также распространяет дезинформацию об обстреле дороги в направлении Ереван-Араздейен-Керки. Во время проведения съемок было установлено, что эта дорога находится в полностью рабочем состоянии.

"Во время съемок мы также увидели несколько человек в гражданской форме, которые свободно разгуливали по территории. Если мы обстреливаем эти участки, то почему же вражеские солдаты так спокойно разгуливают? Потому что армянская сторона прекрасно знает, что Азербайджанская Армия никогда не откроет огонь по гражданскому населению. Именно поэтому армянское командование специально привлекает своих солдат в гражданской форме к провокациям по всей линии", - добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Отдельной общевойсковой армии и любая провокация армянских вандалов решительно пресекается.