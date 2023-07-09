О нас

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии,
Армия
9 июля 2023 г. 10:19
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа и Зарканд Басаркечерского района и населенного пункта Карчеван Агаракского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Базикархана и Демирчидам Кельбаджарского района, а также позиции в направлении населенного пункта Килит Ордубадского района.

8 июля с 22:35 до 23:10 позиции нашей Армии, расположенные в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Наши подразделения предприняли ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями нашей армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачынского района, а квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, пытался совершить разведывательные полеты над позицией наших частей, расположенных в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

В результате принятых немедленных мер активность квадрокоптеров, пытавшихся пролететь над нашими позициями, была предотвращена.

В то же время в результате мер, принятых нашими подразделениями с привлечением инженерной техники была пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований, которые пытались расширить подъездные пути в различных направлениях, вырыть траншеи, подготовить убежища, а также установить камеры наблюдения на боевых позициях", - отмечает ведомство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian Armed Forces shell positions of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

Самое важное

Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi