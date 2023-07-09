ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
"С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа и Зарканд Басаркечерского района и населенного пункта Карчеван Агаракского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Базикархана и Демирчидам Кельбаджарского района, а также позиции в направлении населенного пункта Килит Ордубадского района.
8 июля с 22:35 до 23:10 позиции нашей Армии, расположенные в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Наши подразделения предприняли ответные меры в указанных направлениях.
Кроме того, квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями нашей армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачынского района, а квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, пытался совершить разведывательные полеты над позицией наших частей, расположенных в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.
В результате принятых немедленных мер активность квадрокоптеров, пытавшихся пролететь над нашими позициями, была предотвращена.
В то же время в результате мер, принятых нашими подразделениями с привлечением инженерной техники была пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований, которые пытались расширить подъездные пути в различных направлениях, вырыть траншеи, подготовить убежища, а также установить камеры наблюдения на боевых позициях", - отмечает ведомство.