ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии,

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа и Зарканд Басаркечерского района и населенного пункта Карчеван Агаракского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Базикархана и Демирчидам Кельбаджарского района, а также позиции в направлении населенного пункта Килит Ордубадского района.

8 июля с 22:35 до 23:10 позиции нашей Армии, расположенные в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Наши подразделения предприняли ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями нашей армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачынского района, а квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, пытался совершить разведывательные полеты над позицией наших частей, расположенных в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

В результате принятых немедленных мер активность квадрокоптеров, пытавшихся пролететь над нашими позициями, была предотвращена.

В то же время в результате мер, принятых нашими подразделениями с привлечением инженерной техники была пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований, которые пытались расширить подъездные пути в различных направлениях, вырыть траншеи, подготовить убежища, а также установить камеры наблюдения на боевых позициях", - отмечает ведомство.