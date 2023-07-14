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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии 13 июля в 22:35 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики.
Армия
14 июля 2023 г. 08:24
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

13 июля в 22:35 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме этого, 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, открыли огонь по позициям нашей армии, расположенным в направлении Ходжалинского района.

На указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions in Sadarak come under fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Sədərək istiqamətindəki mövqeləri atəşə tutulub

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