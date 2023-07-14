ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

13 июля в 22:35 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики.

13 июля в 22:35 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме этого, 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, открыли огонь по позициям нашей армии, расположенным в направлении Ходжалинского района.

На указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.