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ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии

ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии.
Армия
12 октября 2022 г. 15:35
ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии

ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

12 октября в 12:30 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра инженерную технику ВС Азербайджана, проводящую строительные работы в целях восстановления инфраструктуры в направлении населенного пункта Тазакенд Дашкесанского района.

Подразделения Азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, предприняли ответные меры.

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Версия на английском языке Armenia fires at engineering equipment of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun mühəndis texnikasını atəşə tutub

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