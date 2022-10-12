ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии

ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии.

ВС Армении обстреляли инженерную технику Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

12 октября в 12:30 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра инженерную технику ВС Азербайджана, проводящую строительные работы в целях восстановления инфраструктуры в направлении населенного пункта Тазакенд Дашкесанского района.

Подразделения Азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, предприняли ответные меры.