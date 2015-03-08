ВС Армении 58 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 58 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования с позиции в селе Мосесгех Бердского района Армении обстреляли село Агдам Товузского района Азербайджана.

Вместе с тем огонь велся с безымянных высот Красносельского района Армении в направлении безымянных высот Гядабяйского района Азербайджана.

Обстрел также велся с позиций ВС Армении близ оккупированных сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гулюстан, Геранбойского, Чилябюрт и Гейарх - Тертерского, Юсифджанлы, Джавахирли, Кянгярли, Шураабад, Гарагашлы, Новрузлу, Шыхлар, Ширванлы - Агдамского, Куропаткино - Ходжавендского, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Вейсялли, Горган - Физулинского, Мехдили - Джабраильского районов. ВС Армении вели огонь и с безымянных высот Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана ответным огнем подавили огневые точки противника.