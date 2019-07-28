ВС Армении нарушили режим прекращения огня 17 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз.

Как передаёт Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селe Неркин Кармирахбур Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в селах Гушчу Айрым, Джафарли Газахского района, в селe Гаджаллы Товузского района, в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.