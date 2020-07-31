ВС Армении нарушили перемирие 49 раз за стуки

Сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.