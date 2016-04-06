Враг нарушил режим прекращения огня в Нахчыване

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сразу после достижения договоренности между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня на линии соприкосновения войск 5-го апреля с 12:00 на государственной границе между Азербайджаном и Арменией, враг начал обстрел позиций Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в Ордубадском, Шахбузском и Бабекском районах, расположенных на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

При этом начиная с 5 апреля 12:10 до 6 апреля 12:56 в течении суток позиции наших войск подверглись обстрелу из крупнокалиберных стрелковых вооружений и гранатомётов с позиций противника, расположенных в районах Мегри, Сисиян, и Джермук Республики Армения. Враг был подавлен точечным огнем подразделений Отдельной Общевойсковой Армии, расположенных в этом направлении. В результате ответных действий наших подразделений, расположенных в направлении Ордубадского района, огневая точка и инженерно-фортификационное сооружение были разгромлены.

"Оперативная обстановка полностью контролируется нашими Вооруженными Силами", - говорится в сообщении.