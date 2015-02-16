Возрастет число обучающихся в Азербайджане кыргызских курсантов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан готов увеличить квоту на обучение для курсантов из Кыргызстана. Как сообщает Report cо ссылкой на "Kabar.kg", об этом стало известно в ходе официального визита министра обороны Кыргызстана Абибиллы Кудайбердиева в Азербайджан.

Как сообщили в управлении информационного обеспечения Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана, в ходе официального визита с 10 по 13 февраля А.Кудайбердиев провел ряд встреч с военно-политическим руководством страны.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов, в частности были затронуты темы международной обстановки в области безопасности, также был осуществлен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества и его перспективам.

А.Кудайбердиев посетил Высшее военное училище имени Гейдара Алиева, где проходят обучение курсанты из Кыргызстана. Министром обороны КР были отмечены высокие результаты в подготовке военных кадров. В свою очередь, азербайджанская сторона выразила готовность увеличить квоту на обучение для Кыргызстана. Помимо этого, была достигнута договоренность по проведению тренингов по горной подготовке.

Кроме этого, кыргызская делегация посетила завод "Radioqurashdirma", где были продемонстрированы образцы выпускаемой продукции.