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Возобновляется акция по сбору книг "Книжная полка солдата" 

Возобновляется акция по сбору книг "Книжная полка солдата"  При поддержке Министерства обороны, общественного объединения İRƏLİ возобновляется акция по сбору книг “Книжная полка солдата”.
Армия
1 августа 2023 г. 13:15
Возобновляется акция по сбору книг Книжная полка солдата 

При поддержке Министерства обороны, общественного объединения İRƏLİ возобновляется акция по сбору книг “Книжная полка солдата”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общественного объединения İRƏLİ.

В рамках акции на этот раз будут собраны книги научного, художественного, публицистического и других жанров. Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.

İRƏLİ призывает к активному участию в акции всю молодежь, учебные заведения, неправительственные организации, представителей частного сектора и СМИ. Лица, желающие подарить книги, могут обратиться в общественное объединение İRƏLİ и передать свои книги.

Отметим, что акция по сбору книг ”Книжная полка солдата" проводится уже второй раз. Основной целью акции является внесение вклада в эффективную организацию досуга солдат, а также повышение интереса к чтению среди молодежи. В прошедшей в прошлом году акции по сбору книг общественным объединением İRƏLİ было собрано и передано Министерству обороны более 12 тысяч книг.

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Версия на азербайджанском языке “Əsgərin Kitab Rəfi” kitab toplama aksiyasına yenidən start verilir

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