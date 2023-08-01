При поддержке Министерства обороны, общественного объединения İRƏLİ возобновляется акция по сбору книг “Книжная полка солдата”.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Общественного объединения İRƏLİ.
В рамках акции на этот раз будут собраны книги научного, художественного, публицистического и других жанров. Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.
İRƏLİ призывает к активному участию в акции всю молодежь, учебные заведения, неправительственные организации, представителей частного сектора и СМИ. Лица, желающие подарить книги, могут обратиться в общественное объединение İRƏLİ и передать свои книги.
Отметим, что акция по сбору книг ”Книжная полка солдата" проводится уже второй раз. Основной целью акции является внесение вклада в эффективную организацию досуга солдат, а также повышение интереса к чтению среди молодежи. В прошедшей в прошлом году акции по сбору книг общественным объединением İRƏLİ было собрано и передано Министерству обороны более 12 тысяч книг.