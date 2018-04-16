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    Возглавляемая пакистанским генералом делегация находится в Азербайджане

    В рамках визита делегация проведет встречи в ряде министерств, госслужб, агентств и университетов Азербайджана
    © Mod.gov.az

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Университета национальной обороны во главе с бригадным генералом Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан Анжумом Риазом прибыла с визитом в Баку.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В состав делегации входят высокопоставленные офицеры Вооруженных сил и государственных структур Пакистана, в том числе Вооруженных сил Бразилии и Непала, которые проходят обучение в Университете национальной обороны.

    В рамках визита делегация проведет встречи в ряде министерств, государственных служб, агентств и университетов Азербайджана. Гости также будут всесторонне проинформированы об истории, культуре, экономике, внутренней и внешней политике и других сферах деятельности нашей страны.

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