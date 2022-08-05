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Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кельбаджаре

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кельбаджаре 5 августа поступила информация о том, что военнослужащий Азербайджанской Армии Бабек Алиев подорвался на мине на освобожденной территории Кельбаджарского района.
Армия
5 августа 2022 г. 21:14
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кельбаджаре

5 августа поступила информация о том, что военнослужащий Азербайджанской армии Бабек Алиев подорвался на мине на освобожденной территории Кельбаджарского района.

Как передает Report со ссылкой на военную прокуратуру Кельбаджара, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также произвели другие процессуальные действия.

На основании предварительного следствия установлено, что Бабек Алиев погиб в результате подрыва мины при исполнении своих служебных обязанностей в регионе.

По данному факту в Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə hərbi qulluqçumuzun minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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