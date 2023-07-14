"Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии".
Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.
На основе поступившей в Гянджинскую военную прокуратуру информации о смерти военнослужащего Н-ской воинской части, рядового Гусейнова Нуреддина Сахиб оглу сотрудники управления криминалистики и информационных технологий указанной военной прокуратуры и военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства и выполнили прочие действия.
По факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены необходимые следственные действия.
Следствие продолжается.