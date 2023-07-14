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Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии

Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии "Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии".
Армия
14 июля 2023 г. 11:11
Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии".

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

На основе поступившей в Гянджинскую военную прокуратуру информации о смерти военнослужащего Н-ской воинской части, рядового Гусейнова Нуреддина Сахиб оглу сотрудники управления криминалистики и информационных технологий указанной военной прокуратуры и военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства и выполнили прочие действия.

По факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены необходимые следственные действия.

Следствие продолжается.

Фирад Алиев
Фирад Алиев
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbçisinin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb

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