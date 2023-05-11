Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянской провокации

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянской провокации.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянской провокации.

Как передает Report, об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Сообщается, что в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Махмудлу Муслима Видади оглу из огнестрельного оружия с вражеской стороны.

По данному факту Кяльбаджарской военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.