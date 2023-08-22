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Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянского обстрела

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянского обстрела Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянского обстрела в Кяльбаджаре. Об этом Report сообщил начальник пресс-службы военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев
Армия
22 августа 2023 г. 15:31
Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянского обстрела

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего в результате армянского обстрела в Кяльбаджаре.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Было отмечено, что в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Назарова Рамиза Исмат оглу в результате обстрела со стороны противника.

На основании полученной информации сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры совместно с сотрудниками отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры провели необходимую работу.

В Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29.120.2.12 УК Азербайджанской Республики (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной вражды или неприязни), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые срочные следственные мероприятия.

В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə hərbi qulluqçumuzun erməni atəşi nəticəsində yaralanması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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