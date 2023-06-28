Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии.
Как передает Report, об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.
В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Бекирова Али Шукюр оглу в результате обстрела армянской стороны.
По данному факту в Военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.
В настоящее время расследование продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.