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Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии.
Армия
28 июня 2023 г. 11:22
Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии

Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии.

Как передает Report, об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Бекирова Али Шукюр оглу в результате обстрела армянской стороны.

По данному факту в Военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgərinin yaralanması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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