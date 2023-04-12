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Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия

Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия В связи с гибелью военнослужащих в результате очередной провокации армянской стороны 11 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 УК АР (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим стат
Армия
12 апреля 2023 г. 12:16
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия

В связи с гибелью военнослужащих в результате очередной провокации армянской стороны 11 апреля возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 УК АР (умышленное убийство с целью вызвать национальную, расовую, религиозную неприязнь или вражду) и другим статьям, проведены неотложные необходимые следственные действия.

Об этом Report сообщили в военной прокуратуре Азербайджана.

"В настоящее время следствие продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства. Да упокоит Аллах души наших шехидов, приносим глубочайшие соболезнования их родным", - отмечается в сообщении.

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

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Версия на английском языке Criminal case initiated over recent Armenian provocation
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təxribatı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib

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