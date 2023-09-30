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Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии

Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии В Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии в результате снайперского обстрела с территории Армении.
Армия
30 сентября 2023 г. 19:36
Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии

В Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии в результате снайперского обстрела с территории Армении.

Как сообщает Report, в надзорный орган поступила информация, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Оруджев Вюсал Хейбалы оглу стал шехидом в результате вражеского обстрела.

На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры были взяты показания, совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры были выполнены соответствующие действия.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и в неотложном порядке проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие по делу продолжается, будет обеспечено принятие необходимых мер в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçunun şəhid olması faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb

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