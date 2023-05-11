Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского солдата вследствие провокации армян

Возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата азербайджанской армии вследствие провокации армян.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата азербайджанской армии вследствие провокации армян.

Об этом Report сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Было отмечено, что в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана Махмудлу Муслим Видади оглу, а военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Новрузализаде Орхан Эльхан оглу стал шехидом.

Сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры провели необходимую работу совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры.

По фактам в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные необходимые следственные мероприятия.

В настоящее время продолжается следствие по статьям 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджана продолжается следствие. Будут приняты все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права.