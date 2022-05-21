Вооруженные силы Турции и Азербайджана начали совместные учения в Карсе

В турецком городе Карс начались учения Объединенной батальонной оперативной группы "Гейдар Алиев-2022".
Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в
Учения проводятся с участием личного состава ВС Турции и Азербайджана.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars’ta icra edilen Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı başarıyla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
https://t.co/oXgRT7SsSb #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/YRx8x1G9np May 21, 2022