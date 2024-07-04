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Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения

Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения.
Армия
4 июля 2024 г. 01:04
Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения

Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута 3 июля в ходе трехсторонней встречи в Астане между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности, говорилось о значении состоявшихся в 2021 году учений под лозунгом "Три брата" с участием спецназовцев трех стран, предложено и впредь регулярно проводить совместные учения Вооруженных сил трех стран. Предложение с удовлетворением было принято. В сфере оборонной промышленности был подчеркнут вопрос организации тремя странами совместного производства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın silahlı qüvvələri mütəmadi qaydada birgə təlimlər keçirəcəklər

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