Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения

Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения.

Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана будут регулярно проводить совместные учения.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута 3 июля в ходе трехсторонней встречи в Астане между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности, говорилось о значении состоявшихся в 2021 году учений под лозунгом "Три брата" с участием спецназовцев трех стран, предложено и впредь регулярно проводить совместные учения Вооруженных сил трех стран. Предложение с удовлетворением было принято. В сфере оборонной промышленности был подчеркнут вопрос организации тремя странами совместного производства.