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ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе 8 января около 13:50 в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечярского района подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалибе
Армия
8 января 2022 г. 16:27
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе

8 января около 13:50 в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечярского района подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В результате ответных действий подразделений азербайджанской армии огонь с противоположной стороны был подавлен. Потерь в личном составе и технике нет.

В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire on Azerbaijani positions in Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub

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