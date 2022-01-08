ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе

8 января около 13:50 в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечярского района подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалибе

8 января около 13:50 в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечярского района подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В результате ответных действий подразделений азербайджанской армии огонь с противоположной стороны был подавлен. Потерь в личном составе и технике нет.

В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная.