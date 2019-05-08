Вооружение и военная техника Азербайджана переводятся на летний режим эксплуатации

Согласно плану боевой подготовки 2019-го года, во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской Армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны страны.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится заменена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.

Отметим, что обеспечение бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в летнем периоде нацелено на повышение боеспособности воинских частей, а также на поддержание их высокой боеготовности.