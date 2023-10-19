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Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на осенне-зимний режим эксплуатации

Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на осенне-зимний режим эксплуатации Вооружение и военная техника Азербайджанской армии переводятся на осенне-зимний режим эксплуатации
Армия
19 октября 2023 г. 10:54
Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на осенне-зимний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной работы вооружения и техники в осенне-зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечиваются горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках комплексных мероприятий проводится замена горюче-смазочных материалов в соответствии с сезонными требованиями, осуществляется проверка исправности электро- и гидравлических систем.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army transfers weapons, military equipment into autumn-winter operation mode
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda silah və texnika payız-qış mövsümü rejiminə keçirilir

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