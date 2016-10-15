 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вооружение и военная техника армии Азербайджана переведены на зимний режим эксплуатации

    Минобороны: Проводимые мероприятия рассчитаны на повышение боеспособности воинских частей

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указание в связи с переводом вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации во всех воинских частях и подразделениях Вооруженных сил.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    По информации министерства, с целью обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период времени, все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами и другими необходимыми запасными частями и оборудованием.

    В созданных в воинских частях пунктах технического обслуживания производится замена горюче-смазочных материалов, плановое обслуживание фильтров и агрегатов, а также проверка электрических и гидравлических систем всех видов имеющейся на вооружении боевой и специальной техники.

    После завершения в установленные сроки всех предусмотренных работ будет проведен анализ каждого образца вооружения и военной техники и об итогах будет доложено вышестоящему командованию.

    Проводимые мероприятия по переводу всех видов вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации рассчитаны на повышение боеспособности воинских частей.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi