Вооружение и военная техника армии Азербайджана переведены на зимний режим эксплуатации

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указание в связи с переводом вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации во всех воинских частях и подразделениях Вооруженных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации министерства, с целью обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период времени, все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами и другими необходимыми запасными частями и оборудованием.

В созданных в воинских частях пунктах технического обслуживания производится замена горюче-смазочных материалов, плановое обслуживание фильтров и агрегатов, а также проверка электрических и гидравлических систем всех видов имеющейся на вооружении боевой и специальной техники.

После завершения в установленные сроки всех предусмотренных работ будет проведен анализ каждого образца вооружения и военной техники и об итогах будет доложено вышестоящему командованию.

Проводимые мероприятия по переводу всех видов вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации рассчитаны на повышение боеспособности воинских частей.