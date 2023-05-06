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Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на летний режим эксплуатации

Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на летний режим эксплуатации В соответствии с планом подготовки на текущий год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Армия
6 мая 2023 г. 13:50
Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на летний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на текущий год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В воинских частях сначала были проведены показательные занятия с личным составом и разъяснены правила сезонного обслуживания.

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной работы вооружения и техники, в том числе авиационных средств, в летний период все воинские части в централизованном порядке полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием.

На пунктах технического обслуживания, функционирующих в воинских частях, проводится планово-сезонное обслуживание техники с учетом особенностей климатических условий, а также осуществляется проверка состояния их электрических систем.

Кроме того, до сведения личного состава доводятся правила эксплуатации техники и требования безопасности в летний период.
Отметим, что подготовка вооружения и техники к бесперебойной и стабильной работе в летний период служит поддержанию боеспособности воинских частей на высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda silah və hərbi texnika yay mövsümündə istismar rejiminə keçirilir

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