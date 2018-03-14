Вооружение и техника ракетных и артиллерийских войск Азербайджанской армии выведены на огневые позиции - ВИДЕО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Широкомасштабные учения Азербайджанской армии, проводимые с привлечением различных видов войск, продолжаются.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

До 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов воинских частей и соединений ракетных и артиллерийских войск выведены на общевойсковые полигоны для проведения боевых стрельб.

Отметим, что согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12-го марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений Азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 25.000 военнослужащих личного состава, до 250-ти единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17-го марта.