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Вооружение и техника Азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации

Вооружение и техника Азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации В соответствии с планом во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской армии продолжается процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Армия
20 мая 2022 г. 16:32
Вооружение и техника Азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации

В соответствии с планом во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской армии продолжается процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, с учетом особенностей климатических условий производится замена горюче-смазочных материалов военной и специальной техники, проверка состояния электрических систем, выполняется плановое сезонное обслуживание.

Кроме того, с личным составом проводятся занятия по изучению правил эксплуатации техники в летний сезон.

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