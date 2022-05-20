Вооружение и техника Азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации

В соответствии с планом во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской армии продолжается процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

В соответствии с планом во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской армии продолжается процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, с учетом особенностей климатических условий производится замена горюче-смазочных материалов военной и специальной техники, проверка состояния электрических систем, выполняется плановое сезонное обслуживание.

Кроме того, с личным составом проводятся занятия по изучению правил эксплуатации техники в летний сезон.