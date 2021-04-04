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Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям

Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и тур
Армия
4 апреля 2021 г. 12:59
Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям

В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны, в ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи.

На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия.

Тренировки продлятся до 8 апреля.

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Версия на английском языке Signal troops of Azerbaijani and Turkish armies to begin joint exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə ordularının rabitə qoşunları birgə təlimlərə başlayır

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