Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям

В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и тур

В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны, в ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи.

На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия.

Тренировки продлятся до 8 апреля.