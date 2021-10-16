Войска ПВО Азербайджана выполняют боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне.

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, основной целью боевых стрельб является совершенствование навыков личного состава в управлении зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и повышение их боеспособности.

В ходе выполнения упражнений боевой состав выполняет нормативы по выведению ЗРК "ОСА" со стартовой позиции и подготовке к боевому применению.

Боевые расчеты ЗРК профессионально выполняют задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника практическими выстрелами.