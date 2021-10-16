Войска ПВО Азербайджана выполняют боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, основной целью боевых стрельб является совершенствование навыков личного состава в управлении зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и повышение их боеспособности.
В ходе выполнения упражнений боевой состав выполняет нормативы по выведению ЗРК "ОСА" со стартовой позиции и подготовке к боевому применению.
Боевые расчеты ЗРК профессионально выполняют задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника практическими выстрелами.