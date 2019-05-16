Воинские части и подразделения ВВС повышают свой профессионализм - ВИДЕО

Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, среди воинских частей и подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) проведены соревнования на звания "Лучший расчет" и "Лучший младший специалист".

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе соревнований, к которым были привлечены расчеты и экипажи различной боевой техники, имеющейся на вооружении войск, были проверены теоретические знания, практические навыки и физическая подготовка личного состава по выполнению боевых задач.

По итогам соревнований лучшие расчеты были награждены командованием.