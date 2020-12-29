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Даны указания по повышению бдительности военнослужащих на освобожденных территориях

Даны указания по повышению бдительности военнослужащих на освобожденных территориях Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня
Армия
29 декабря 2020 г. 19:38
Даны указания по повышению бдительности военнослужащих на освобожденных территориях

Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

Как сообщает Report, об этом 29 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сказал на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, министр обороны дал конкретные указания командно-начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

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