Военный журналист: Высота Менгелената в Физули всегда имела стратегическое значение

Высота Менгелената в Физулинском районе всегда имела стратегическое значение.

Высота Менгелената в Физулинском районе всегда имела стратегическое значение.

Об этом корреспонденту Report из Физули сообщил военный журналист Теймур Захидоглу в ходе медиатура, организованного в связи с четвертой годовщиной освобождения Физулинского района от оккупации.

Он отметил, что указанная высота являлась стратегической еще во время Первой Карабахской войны: "Ее захват армянскими вооруженными формированиями позволил им усилить атаки на Физули, Джебраил, Зангилан и Губадлы".

Т.Захидоглу напомнил, что в апреле 1993 года азербайджанская армия смогла отбить высоту, однако до подписания перемирия Физули был повторно оккупирован, и Менгелената вновь перешла под контроль противника.

"Освобождение горы Менгелената от армянских вооруженных формирований создало условия для деоккупации других районов и высот", - добавил журналист.

Военный эксперт Азер Байрамов подчеркнул, что после прорыва "линии Оганяна" противник ожидал наступления азербайджанской армии в направлении Физули, однако ряд операций, в том числе Гадрутская, стали для них неожиданностью:

"Взятие под контроль пересечения дорог Джебраил-Гадрут-Физули, по которым противник снабжал свои силы в Физули, сыграло исключительную роль в освобождении района", - сказал А.Байрамов.

Эксперт отметил, что армянские вооруженные отряды пытались использовать Физули как буферную зону для удержания городов Ходжавенд и Ханкенди, однако азербайджанская армия перешла в наступление там, где противник не ожидал, что привело к упадку духа и росту дезертирства в армянской армии.

Физули был освобождён от оккупации 17 октября в ходе контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года и ознаменовавшего начало Отечественной войны.