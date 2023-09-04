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Военный прокурор встретился с военнослужащими в Нахчыване

Военный прокурор встретился с военнослужащими в Нахчыване Заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев и другие представители прокуратуры провели встречи с военнослужащими в Нахчыване.
Армия
4 сентября 2023 г. 12:35
Военный прокурор встретился с военнослужащими в Нахчыване

Заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев и другие представители прокуратуры провели встречи с военнослужащими в Нахчыване.

Как сообщили Report в пресс-службе военной прокуратуры, Ханлар Велиев сопровождали командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев, а также высокопоставленные представители Центрального аппарата Военной прокуратуры и региональных военных прокуратур и Министерства обороны.

Участники встречи почтили минутой молчания светлую память Великого лидера Гейдара Алиева, имевшего выдающиеся заслуги перед народом и государством, и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны.

Военный прокурор Ханлар Велиев отметил, что в последние годы благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева были сформированы вооруженные силы Азербайджана, которые, отвечая современным требованиям, способны выполнять любую боевую задачу. Говоря об Отечественной войне, Ханлар Велиев отметил, что единство президента и народа страны обусловило историческую победу. Она была достигнута благодаря умелой дипломатии и мастерству победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой, воле нашего народа, беспрецедентной стойкости наших Вооруженных сил, героизму наших военнослужащих, подчеркнул он.

В ходе встречи гости ответили на вопросы военнослужащих. В заключение группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi prokuror Naxçıvanda hərbçilərlə görüşüb

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