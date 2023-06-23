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Военный прокурор встретился с военнослужащими на освобожденных территориях

Военный прокурор встретился с военнослужащими на освобожденных территориях Заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, генерал-лейтенант Маис Бархударов, а также руководящие сотрудники Центрального аппарата военной прокуратуры и региональных военных прокуратур, выс
Армия
23 июня 2023 г. 16:22
Военный прокурор встретился с военнослужащими на освобожденных территориях

Заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, генерал-лейтенант Маис Бархударов, а также руководящие сотрудники Центрального аппарата военной прокуратуры и региональных военных прокуратур, высокопоставленные офицеры Министерства обороны накануне Дня Вооруженных сил Азербайджана встретились с военнослужащими в воинских частях.

Как сообщили Report в пресс-службе военной прокуратуры, участники встречи почтили минутой молчания светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi prokuror işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hərbçilərlə görüşüb

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