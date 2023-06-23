Военный прокурор встретился с военнослужащими на освобожденных территориях

Заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, генерал-лейтенант Маис Бархударов, а также руководящие сотрудники Центрального аппарата военной прокуратуры и региональных военных прокуратур, выс

Заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, генерал-лейтенант Маис Бархударов, а также руководящие сотрудники Центрального аппарата военной прокуратуры и региональных военных прокуратур, высокопоставленные офицеры Министерства обороны накануне Дня Вооруженных сил Азербайджана встретились с военнослужащими в воинских частях.

Как сообщили Report в пресс-службе военной прокуратуры, участники встречи почтили минутой молчания светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.