​Военный прокурор: "В воинских частях установлено более 270 "ящиков доверия""

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В воинских частях Азербайджана установлено более 270 "ящиков доверия".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главного прокурора республики, военный прокурор Ханлар Велиев в интервью газете "Azərbaycan Ordusu". Он отметил, что это обеспечивает использование военнослужащими права на обращение в случае, если они столкнутся с нарушениями своих прав.

Х.Велиев напомнил, что в различные периоды Республиканской военной прокуратурой были подготовлены, напечатаны большим тиражом и переданы в воинские части "Сборник военных законов", "Военные уставы" и "Брошюра солдата". "Работы в этом направлении продолжаются", - резюмировал он.