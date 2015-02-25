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    ​Военный прокурор: "В воинских частях установлено более 270 "ящиков доверия""

    Это обеспечивает использование военнослужащими права на обращение

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В воинских частях Азербайджана установлено более 270 "ящиков доверия".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главного прокурора республики, военный прокурор Ханлар Велиев в интервью газете "Azərbaycan Ordusu". Он отметил, что это обеспечивает использование военнослужащими права на обращение в случае, если они столкнутся с нарушениями своих прав.

    Х.Велиев напомнил, что в различные периоды Республиканской военной прокуратурой были подготовлены, напечатаны большим тиражом и переданы в воинские части "Сборник военных законов", "Военные уставы" и "Брошюра солдата". "Работы в этом направлении продолжаются", - резюмировал он. 

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