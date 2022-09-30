Военный прокурор: Расследование преступлений ВС Армении продолжается

Расследование преступлений вооруженных сил Армении против нашего народа продолжается.

Расследование преступлений вооруженных сил Армении против нашего народа продолжается.

Как сообщает Report, об этом в официальной прессе отметил заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому Военной прокуратурой Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса о войне, терроризме, умышленном убийстве и других преступных деяниях, совершенных против нашего народа вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, продолжаются.

Также следует отметить, что 9 сентября 2022 года в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики состоялась научно-практическая конференция на тему "Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, и их тяжкие последствия", отметил Х.Велиев.