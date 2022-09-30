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Военный прокурор: Расследование преступлений ВС Армении продолжается

Военный прокурор: Расследование преступлений ВС Армении продолжается Расследование преступлений вооруженных сил Армении против нашего народа продолжается.
Армия
30 сентября 2022 г. 07:25
Военный прокурор: Расследование преступлений ВС Армении продолжается

Расследование преступлений вооруженных сил Армении против нашего народа продолжается.

Как сообщает Report, об этом в официальной прессе отметил заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому Военной прокуратурой Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса о войне, терроризме, умышленном убийстве и других преступных деяниях, совершенных против нашего народа вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, продолжаются.

Также следует отметить, что 9 сентября 2022 года в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики состоялась научно-практическая конференция на тему "Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, и их тяжкие последствия", отметил Х.Велиев.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror: “Ermənistan silahlı qüvvələrinin cinayətləri ilə bağlı istintaq davam etdirilir”

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