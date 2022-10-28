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Военный прокурор осмотрел массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных территориях

Военный прокурор осмотрел массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных территориях Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев 26 октября текущего года посетил осмотрел места массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, и на месте поинтересовался ходо
Армия
28 октября 2022 г. 13:04
Военный прокурор осмотрел массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных территориях

Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев 26 октября текущего года посетил осмотрел места массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, и на месте поинтересовался ходом расследования уголовного дела, отдал соответствующие рекомендации и поручения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

По уголовному делу, расследуемому в Военной прокуратуре Азербайджана по статьям 115.4, 120.2.7, 120.2.12 и другим статьям Уголовного кодекса, были эксгумированы останки более 450 человеческих тел, предположительно лиц, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's military prosecutor visits mass graves found in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi prokuror azad olunmuş ərazilərdə aşkarlanmış kütləvi məzarlıqlara gedib

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