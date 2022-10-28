Военный прокурор осмотрел массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных территориях

Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев 26 октября текущего года посетил осмотрел места массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, и на месте поинтересовался ходо

Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев 26 октября текущего года посетил осмотрел места массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, и на месте поинтересовался ходом расследования уголовного дела, отдал соответствующие рекомендации и поручения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

По уголовному делу, расследуемому в Военной прокуратуре Азербайджана по статьям 115.4, 120.2.7, 120.2.12 и другим статьям Уголовного кодекса, были эксгумированы останки более 450 человеческих тел, предположительно лиц, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.