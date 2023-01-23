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Военный прокурор: Мероприятия по уголовному делу в отношении незаконных армянских боевиков продолжаются 

Военный прокурор: Мероприятия по уголовному делу в отношении незаконных армянских боевиков продолжаются  "Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному военной прокуратурой по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами преступлений против мира и человечности, войны, терроризма, умышленного убийства и дру
Армия
23 января 2023 г. 15:56
Военный прокурор: Мероприятия по уголовному делу в отношении незаконных армянских боевиков продолжаются 

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному военной прокуратурой по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами преступлений против мира и человечности, войны, терроризма, умышленного убийства и других преступлений, совершенных против нашего народа Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии военной прокуратуры заявил заместитель генерального прокурора – военный прокурор Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Военный прокурор отметил, что совместно с соответствующими структурами, продолжается работа по установлению личности и передаче по назначению останков лиц, погибших в I и во II Карабахской войне, а также при предотвращении очередных провокаций Армении в августе и сентябре прошлого года.

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Версия на английском языке Military prosecutor: Investigation underway on criminal case committed by Armenian illegal armed formations
Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror: "Qanunsuz erməni silahlıları tərəfindən törədilmiş cinayət işi üzrə istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir"

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