Военный прокурор: Благодаря упорству сотрудников 99% зарегистрированных преступлений раскрыто

В прошлом году в Азербайджане раскрыто 99% преступлений при несении военной службы.

В прошлом году в Азербайджане раскрыто 99% преступлений при несении военной службы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Он отметил, что благодаря особому вниманию к законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, деятельности, направленной на всестороннее, полное и объективное расследование всех находящихся в производстве дел, правильно построенной тактике расследования, грамотно проведенным следственным мероприятиям, а также профессионализму и упорству сотрудников в целом раскрыто 99% зарегистрированных преступлений, в том числе 100% преступлений против жизни и здоровья.