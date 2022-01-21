О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военный прокурор: Благодаря упорству сотрудников 99% зарегистрированных преступлений раскрыто

Военный прокурор: Благодаря упорству сотрудников 99% зарегистрированных преступлений раскрыто В прошлом году в Азербайджане раскрыто 99% преступлений при несении военной службы.
Армия
21 января 2022 г. 15:45
Военный прокурор: Благодаря упорству сотрудников 99% зарегистрированных преступлений раскрыто

В прошлом году в Азербайджане раскрыто 99% преступлений при несении военной службы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Он отметил, что благодаря особому вниманию к законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, деятельности, направленной на всестороннее, полное и объективное расследование всех находящихся в производстве дел, правильно построенной тактике расследования, грамотно проведенным следственным мероприятиям, а также профессионализму и упорству сотрудников в целом раскрыто 99% зарегистрированных преступлений, в том числе 100% преступлений против жизни и здоровья.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani military prosecutor’s office solves 99% of war crimes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi cinayətlərin 99 faizi açılıb

Экслюзивные новости

Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
19 января 2022 г. 14:25
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
19 января 2022 г. 12:01
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi