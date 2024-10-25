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Военный эксперт: В направлении высоты Язы дюзю шли ожесточенные бои

Военный эксперт: В направлении высоты Язы дюзю шли ожесточенные бои Азербайджанская армия в качестве трофея захватила значительное количество вооружения и военной техники ВС Армении в Губадлинском районе.
Армия
25 октября 2024 г. 10:11
Военный эксперт: В направлении высоты Язы дюзю шли ожесточенные бои

Азербайджанская армия в качестве трофея захватила значительное количество вооружения и военной техники ВС Армении в Губадлинском районе.

Об этом корреспонденту Report сказал военный эксперт Азер Байрамов в ходе медиатура, организованного Министерством обороны в связи с четвертой годовщиной освобождения Губадлы.

Он отметил, что на территории Губадлы было несколько стратегически важных высот, одна из них - гора Гартыз, после освобождения которой начались операции по освобождению города Губадлы:

"В направлении высоты Язы дюзю шли ожесточенные бои. Силам противника в этих боях были нанесены серьезные удары".

По словам военного эксперта, после освобождения Губадлы началось продвижение в направлении Лачынской дороги, а затем были предприняты шаги по освобождению города Шуша от оккупации.

Отметим, что 25 октября 2020 года азербайджанская армия освободила город Губадлы от оккупации и спустя 30 лет на этих территориях начал гордо развеваться трехцветный флаг Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert: İkinci Qarabağ Müharibəsində ən ağır döyüşlərdən biri də Yazı düzü istiqamətində olub

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