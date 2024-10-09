Военный эксперт: Освобождение Гадрута заложило основу для поражения Армении в войне

Освобождение поселка Гадрут Ходжавендского района и окрестных высот создало предпосылки для поражения армянской армии во Второй Карабахской войне.

Освобождение поселка Гадрут Ходжавендского района и окрестных высот создало предпосылки для поражения армянской армии во Второй Карабахской войне.

Об этом корреспонденту Report в Гадруте сказал военный эксперт Рамиль Мамедли.

Он отметил, что освобождение Гадрута и высоты Эргюнеш в ходе Отечественной войны имело важное значение для ВС Азербайджана.

"Стратегическая важность этой территории заключалась в том, что азербайджанская армия впервые перешла в горную часть Карабаха с южного направления, укрепила там свои позиции. Освобождение этой территории также создало возможности для совершения нашей армией маневров и позволило ей двигаться в направлении города Шуша, а также горы Кирс, контролировать пути снабжения в направлении Физули, Шуша, Ханкенди, Ходжавенда, а также Гаргабазара", - сказал он.

Мамедли рассказал, что после освобождения Джебраила руководство Армении отдало приказ своей армии усилить линию обороны в направлении высоты Эргюнеш. Но они не думали, что сразу после освобождения Джебраила азербайджанская армия начнет операции в направлении Гадрута.

По словам Мамедли, освободив высоты вокруг Гадрута, азербайджанская армия легко взяла под контроль и другие территории: "После потери Гадрута армянская армия поняла, что не сможет противостоять ВС Азербайджана".

Напомним, что поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от армянской оккупации 9 октября в результате контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года. Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны.