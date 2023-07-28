Военный эксперт: Азербайджан - один из самых активных участников IDEF-23

Министерство оборонной промышленности Азербайджана в 8-й раз принимает участие в Международной выставке оборонной промышленности "IDEF-23" и является одним из самых активных участников.

Министерство оборонной промышленности Азербайджана в 8-й раз принимает участие в Международной выставке оборонной промышленности "IDEF-23" и является одним из самых активных участников.

Об этом турецкому бюро Report сообщил азербайджанский военный эксперт Рахиб Асадов, принимавший участие в 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

По его словам, азербайджанский стенд на выставке с каждым годом привлекает все больше и больше посетителей.

Р.Асадов напомнил, что в следующем году с 24 по 26 сентября пройдет 5-я Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности ("ADEX"), которая является крупнейшим мероприятием в регионе, посвященным оборонной промышленности.

Военный эксперт отметил, что это международное мероприятие высокого уровня проводится ежегодно по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана, при поддержке Министерства обороны Азербайджана.