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Военный атташе Турции в Азербайджане находится в Нахчыване

Военный атташе Турции в Азербайджане находится в Нахчыване Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с военным атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане, генерал-майором Закарией Ялчыном.
Армия
9 декабря 2021 г. 16:35
Военный атташе Турции в Азербайджане находится в Нахчыване

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с военным атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане, генерал-майором Закарией Ялчыном.

Как передает Report, В.Талыбов поздравил военного атташе с новым назначением, подчеркнув, что азербайджано-турецкие отношения продолжают успешно развиваться в военной сфере.

Председатель Верховного меджлиса коснулся справедливой позиции Турции во Второй Карабахской войне и роли ВС Турции в сфере армейского строительства в Нахчыванской АР, назвав все это результатом дружеских и братских связей между странами. Он подчеркнул, что отношения продолжат развиваться и в будущем.

З.Ялчын поблагодарил за теплый прием и выразил удовлетворение визитом в Нахчыванскую АР.

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Версия на английском языке Turkish military attaché to Azerbaijan visits Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi attaşesi Naxçıvana gedib

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