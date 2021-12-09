Военный атташе Турции в Азербайджане находится в Нахчыване

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с военным атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане, генерал-майором Закарией Ялчыном.

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с военным атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане, генерал-майором Закарией Ялчыном.

Как передает Report, В.Талыбов поздравил военного атташе с новым назначением, подчеркнув, что азербайджано-турецкие отношения продолжают успешно развиваться в военной сфере.

Председатель Верховного меджлиса коснулся справедливой позиции Турции во Второй Карабахской войне и роли ВС Турции в сфере армейского строительства в Нахчыванской АР, назвав все это результатом дружеских и братских связей между странами. Он подчеркнул, что отношения продолжат развиваться и в будущем.

З.Ялчын поблагодарил за теплый прием и выразил удовлетворение визитом в Нахчыванскую АР.